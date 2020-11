Forsamlingsforbud på ti personer forlænges som ventet

Frem til 13. december gælder et forsamlingsforbud på ti personer på grund af højt niveau af coronasmitte.

Der er fortsat et højt niveau af coronasmitte i Danmark, og derfor anbefaler sundhedsmyndighederne at forlænge forsamlingsforbuddet på ti personer.

Det har regeringen valgt at følge, og derfor forlænges restriktionerne til og med 13. december.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

En forlængelse har været ventet. For fjerde døgn i træk er der registreret over 1200 personer smittet på et døgn ifølge Statens Serum Institut.

Der ventes fortsat en stigning i smitten, og derfor er det endnu usikkert, hvad det betyder for fejringen af julen i år.

Det er sandsynligt, at regeringen vil vente til december med at komme med en udmelding.

Andre forbud mod forsamlinger forlænges også. Det betyder, at der er et maksimum på 50 personer ved udendørs begravelser og bisættelser.

Der er fortsat en anbefaling om maksimum ti personer i private hjem og en anbefaling om maksimum at ses med ti personer.

Forsamlingsforbuddene gælder til og med 13. december, mens andre restriktioner gælder frem til 2. januar 2021.

Der har politisk været diskussioner om, hvorvidt der skulle indføres skærpede restriktioner på den københavnske Vestegn på grund af særlig høj smitte.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere på ugen sagt, at hun ikke vil udelukke det.

I en periode var syv kommuner i Nordjylland lukket mere ned end resten af landet på grund af en mutation af coronavirus hos mink, som også kunne ramme mennesker.

Frygten var, at det kunne svække effekten af en kommende vaccine. Men det ser ud til, at den særlige variant af coronavirus - cluster 5 - er uddød.

Statens Serum Institut er i gang med at analysere alle coronaprøver fra Nordjylland for minkmutationer.

På grund af mutationen blev alle mink i hele landet - syge og raske - aflivet.

I første omgang havde regeringen ikke grundlag i loven for at gøre det, men der kom siden en politisk aftale på plads. Den er dog ikke vedtaget i Folketinget endnu.

