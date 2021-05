Forsamlingsforbud står fortsat til at blive afskaffet i august

Fra på fredag hæves forsamlingsforbuddet fra 25 til 50 personer indendørs og fra 75 til 100 personer udendørs.

Planen for udfasningen af forsamlingsforbuddet fortsætter uændret. Det står fast efter genåbningsaftalen, der blev aftalt natten til tirsdag, og som gælder fra 21. maj.

Det vil sige, at forsamlingsforbuddet udendørs står til at blive afskaffet 11. juni, mens det helt skal afskaffes, altså også indendørs, per 1. august.

Fra 21. maj hæves forsamlingsforbuddet fra 25 til 50 personer indendørs og fra 75 til 100 personer udendørs, hvilket var aftalt tidligere, men som blev slået endeligt fast i den seneste aftale.

Det er fornuftigt at holde fast i den plan, mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, som sammen med de borgerlige partier ellers normalt presser på for mere genåbning, end der er aftalt.

- Vi brugte ikke meget tid på forsamlingsforbuddet. Man respekterede den plan, der var lavet, og så brugte vi mere krudt på andre elementer.

- Der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på de faktorer, som sundhedsmyndighederne lægger på bordet for os og siger, hvor er risikoen størst, hvis vi slipper tingene løs, så er forsamlingsforbuddet et af de områder, hvor de er aller mest nervøse, siger Thulesen Dahl.

Alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige er med i den seneste genåbningsaftale.

/ritzau/