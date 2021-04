Forsamlingsloft lempes på plejehjem: Kulturarrangementer tillades

Gudstjenester og kulturelle arrangementer bliver igen muligt på plejehjem med en lempelse i forsamlingsloftet.

Med en bekendtgørelse, der er sendt ud tirsdag eftermiddag, har justitsminister Nick Hækkerup (S) føjet kulturtilbud, gudstjenester og andre religiøse aktiviteter til de ting, der er undtaget af forsamlingsforbuddet på fem personer.

Dermed bliver det ifølge social- og ældreminister Astrid Krag (S) muligt at lette tilværelsen og sætte gang i de politisk aftalte indsatser for at mindske ensomhed på plejehjemmene.

- Det har været en hård tid for os alle sammen. Men i høj grad for de mest sårbare ældre på vores plejehjem. Heldigvis har vi i en tid bevæget os mod mere normale tilstande på plejehjemmene, siger hun.

- I takt med, at smittetallene er faldet, og vaccinationerne er blevet rullet ud, har man kunne løfte langt de fleste besøgsrestriktioner.

- Nu kan vi så også lempe forsamlingsloftet, så beboerne på vores plejehjem igen kan samles til kulturelle begivenheder og fælles arrangementer, der er nogle af de ting, der er rigtig vigtigt for dem, der har savnet fællesskabet det sidste år.

Der er politisk sat 250 millioner kroner af til oplevelsesaktiviteter for beboere på social- og ældreområdet.

Ifølge tirsdagens rapport om vaccinetilslutning fra Statens Serum Institut er 91 procent af beboerne på plejehjem færdigvaccineret. Yderligere fire procent af beboerne på plejehjemmene har påbegyndt men ikke færdiggjort sin vaccine.

Alligevel er tiden med forholdsregler ikke forbi på plejehjemmene.

Det anbefales fra myndighedernes side stadig, at de enkelte plejehjem sørger for at begrænse størrelsen på forsamlinger samt, at der holdes en forsvarlig afstand.

- Selv om det ser rigtig godt ud med at få vaccineret de mest sårbare ældre på plejehjemmene og medarbejderne, og vi har kunne hæve besøgsrestriktioner, og smitten stadig heldigvis er lav i vores samfund, så er corona her jo stadig, siger Astrid Krag.

- Derfor skal man stadig følge sundhedsmyndighedernes anbefaling med nogle af de gode anbefalinger, som vi har fået de sidste år såsom hygiejne.

/ritzau/