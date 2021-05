Forsanger i Fede Finn & Funny Boyz er død - blev 72 år

Sammen med resten af Fede Finn & Funny Boyz stod Jørn Rosenville bag numre som "Kærligheden Brænder".

Den danske musiker Jørn Rosenville, der frem til 2009 var forsanger i Fede Finn Funny Boyz, er død i en alder af 72 år.

Det oplyser hans familie i et opslag på Facebook, skriver Ekstra Bladet.

- Jørn Rosenville. Elskede ægtemand, far, morfar, farfar og svigerfar er sovet stille ind lørdag aften, skriver familien i opslaget.

Sammen med Fede Finn Funny Boyz har Jørn Rosenville været med til at lave numre som "Kærligheden brænder" og "LingeRita".

Efter at have taget afsked med Fede Finn Funny Boyz i 2009 drog han til USA for at forfølge en solokarriere. Det blev efterfølgende til flere albums.

I sin karriere nåede Jørn Rosenville også at skrive tekst og musik til to revyer, og han komponerede børnemusik gennem en årrække, skriver Ekstra Bladet.

/ritzau/