Forsikringsekspert: Åben ild udgør økonomisk risiko

Den værste tørke i mere end 20 år hærger Danmark.

Som følge af den manglende regn viser Beredskabsstyrelsens brandfareindeks, at risikoen for brand vil blive meget høj i løbet af weekenden i store dele af landet.

- Alle regner med, at ens forsikringsselskab dækker de skader, man forårsager. Men selskabet kan vurdere, at du har opført dig groft uagtsomt, siger Anne Garde Slothuus, forsikringsekspert i Forsikringsoplysningen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selskabet kan vurdere, at du har handlet groft uagtsomt, hvis ikke man handler efter, at der er en indlysende risiko for, at der kan ske en skade.

- Det vil altid være en konkret vurdering i den enkelte situation, så jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvornår noget er groft uagtsomt, siger forsikringseksperten.

- Tit er det en tanketorsk, og det vil være ord mod ord med forsikringsselskabet. Men man kan godt risikere at skulle i Ankenævnet for Forsikring eller i retten for at få vurderet, hvorvidt man har handlet groft uagtsomt eller ej.

Er man vurderet til at handle groft uagtsomt, vil man typisk ende med at stå for hele eller en del af regningen selv, lyder det.

Og det er ligegyldigt, hvilket forsikringsselskab man har.

- Langt de fleste selskaber har et forbehold eller undtagelse i forhold til grov uagtsomhed og forsætlige handlinger, siger Anne Garde Slothuus.

- Hvis du burde have indset, at din handlinger kunne medføre en skade, tangerer det hen mod grov uagtsomhed.

Særligt i de kommende to uger skal bornholmere være på vagt.

Fra lørdag morgen klokken 08.00 indfører Bornholms Regionskommune afbrændingsforbud på hele øen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forbuddet, der i første omgang vil strække sig to uger frem, betyder, at man eksempelvis ikke må afbrænde haveaffald, lave bål eller benytte enhver form for grill, hvor "brændsel har en glødende effekt".

- Hvis der er udstedt et forbud, og man er skyld i en skade, så tangerer det hen mod grov uagtsomhed, siger eksperten.

- Men det vil stadig være en konkret vurdering i den enkelte sag.

Ifølge Anne Garde Slothuus er det vigtigt at brede budskabet. Folk risikerer nemlig "at havne i økonomisk knibe".

- Ud over de økonomisk konsekvenser kan man stå i den tragiske situation, at man med sin manglende omtanke sætter andre menneskers liv og ejendele på spil, siger hun.

Siden 24. maj er der ikke faldet en eneste dråbe regn fra oven, skriver TV 2 Vejret.

Samtidig er der ingen tegn på, at der vil falde regn i løbet af den næste uge.

/ritzau/