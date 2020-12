Forsikringskunder kan få læge i røret uden for åbningstid

Et ekstra lægetilbud fra pensions- og forsikringsselskaber skal forebygge sygdom, siger selskaber.

Flere hundrede tusinde danskere får gennem deres pensions- eller forsikringsselskab fra årsskiftet mulighed for at konsultere en læge fra tidlig morgen til sen aften, hvis de har brug for hjælp til for eksempel et febersygt barn eller ondt i ryggen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Danica Pension, Dansk Sundhedssikring, Pensiondanmark og Topdanmark vil tilbyde lægekonsultationer via telefon eller video ganske gratis eller for et mindre beløb, for eksempel 5-10 kr. om måneden, oven i sundhedsforsikringen.

Topdanmark-direktør Carsten Elmose sammenligner det nye tilbud, som tilbydes gratis til kunder med to forsikringer i firmaet, med virksomhedens øvrige praksis.

- Vi forsøger at hjælpe kunderne med at undgå, at skaden nogensinde sker. Både når det gælder for eksempel rørskader i huset, og når det gælder om at fange nogle sygdomme i opløbet, så det ikke bliver alvorligt, siger han.

Carsten Elmose mener, at tilbuddet bidrager til at sikre lægedækning i hele landet.

Dansk Sundhedssikring har allerede fået de første 20.000 tilmeldinger til den nye ordning, og administrerende direktør Kent Jensen understreger, at tilbuddet ikke skal ses som et forsøg på at erstatte den praktiserende læge, men som et supplement.

Pensiondanmark har gjort sig de første erfaringer ved at teste tilbuddet i de seneste uger. 6000-7000 kunder har foreløbig gjort brug af det.

Danske Patienter ser de nye tilbud i et lidt andet perspektiv og kalder ordningerne for et wakeupcall til sundhedsvæsenet, og fra lægeside modtages muligheden for en ekstra læge i telefonrøret med skarp kritik.

Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kalder det overflødigt, og Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, frygter ligefrem fejlbehandling.

Sundhedsprofessor Jakob Kjellberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, er ikke i tvivl om, at pensions- og forsikringsselskaberne rammer lige ned i en efterspørgsel.

- Det kan være svært at komme igennem til sine egen læge i de vinduer, som er åbne i løbet af en dag. Det kan være frustrerende for især børnefamilier, siger han.

Han vurderer dog ikke, at det nye tilbud vil lette presset på almen praksis eller løse problemerne med manglende lægedækning i visse dele af landet.

/ritzau/