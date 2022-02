Forsikringsselskab sender sms til 80.000 kunder før storm

Ekstra personale indkaldes, og kunder varsles per sms forud for storm, der forventes at ramme fredag aften.

Det er knap tre uger siden, den sidste storm ramte landet. Men nu truer en ny storm fredag aften og natten til lørdag.

Det er især den sydlige del af landet - Sydjylland, Fyn, Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm - der står til at blive ramt af stormen med vindstød af orkanstyrke.

Hos forsikringsselskabet Topdanmark indkalder man ekstra mandskab i forventning om en travl weekend.

Desuden sender man en sms til kunder i de områder, der forventes berørt. Det drejer sig om i alt 80.000 kunder.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har aktiveret vores beredskab og udsender 80.000 sms'er til boligejere i et bælte fra syd for Aarhus og ned, hen over Fyn og Sjælland.

- Her gør vi opmærksom på vejrvarslingen og kommer med gode råd til, hvordan man sikrer sin bolig, siger pressechef Troels Karlskov, Topdanmark.

I weekenden 29. til 30. januar var det stormen Malik, der ramte store dele af landet ligeledes med vindstød af orkanstyrke.

Det førte til 8000 skadesanmeldelser hos Topdanmark, hvoraf cirka en tredjedel er færdigbehandlet.

Det er endnu for tidligt at opgøre det eksakte beløb for skaderne.

- Vi kan sige, at vi har en genforsikring, der træder i kraft efter 100 millioner kroner, hvis skaderne er vejrrelateret. Det begynder vi at runde nu, siger Troels Karlskov.

Selv om stormen Nora ser ud til at kunne matche Malik, når det gælder vindstød, ser blæsevejret ikke ud til at presse vand ind i fjordene og skabe oversvømmelser.

- Lige nu ser det ikke ud til, at Nora giver lige så store problemer med stigende vandstand, som vi så med Malik.

- Så vi forventer at se de klassiske stormskader, det vil sige dele af tag og tagsten, der blæser af. Løse genstande, der tager en tur hen over grunden og rammer drivhuse og carporte, siger Troels Karlskov.

- I bund og grund handler det om at gå en tur rundt om sit hus og holde skarpt øje med, om der er nogle genstande, der kan rive sig løs. Du skal blandt andet kigge efter løse tagplader eller tagsten, og tjekke om vindskeder og inddækninger sidder ordentligt fast, siger Pia Holm Steffensen.

/ritzau/