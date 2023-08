Forsikringsselskab: Sundhedsforsikringer må ikke skade psykiatrien

Hvis private sundhedsforsikringer tilbyder psykiatrisk behandling til børn og unge, risikerer de at undergrave den offentlige psykiatri ved at flytte psykiatere fra det offentlige til det private sundhedsvæsen.

Det mener Danica Pension. Pensionsselskabet har derfor har besluttet, at dets sundhedsforsikringer ikke skal dække behandling af psykiatriske lidelser blandt børn og unge, skriver Information.

- Der er så få børnepsykiatere, 373 i alt, og manglen i det offentlige er allerede udtalt, siger Camilla Thind Sunesen, der er chef for koncept- og sundhedsudvikling hos Danica Pension, til Information.

- Jeg er bange for, at vi ville bidrage til, at en for stor andel ville skifte til det private, hvis vi gik ind på området. Og selv om jeg er sikker på, at vi kunne hjælpe nogle børn, frygter jeg, at skaderne ville være større.

Ifølge Information bruger et stigende antal forældre private sundhedsforsikringer til at få deres børn udredt eller behandlet for psykiske lidelser. Det oplever man blandt andet hos forsikringsselskaberne PFA, Tryg og Dansk Sundhedssikring.

Information nævner en undersøgelse fra Lægeforeningen, som viser, at 78 procent af landets børne- og ungdomspsykiatere mener, at deres vilkår er blevet forværret eller væsentligt forværret de seneste to år.

Det skyldes blandt andet mangel på personale. Og det er den problematik, som Danica Pension frygter at forværre, hvis forsikringsselskabet skulle tilbyde psykiatrisk behandling til børn og unge.

Dog dækker Danica Pensions forsikringer psykologhjælp til børn.

Modsat børne- og ungdomspsykiatrien er voksenpsykiatrien dækket af Danica Pensions sundhedsforsikringer.

Årsagen er blandt andet, at der er flere voksenpsykiatere end børne- og ungdomspsykiatere i Danmark.

/ritzau/