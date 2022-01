Forsikringsselskaber slipper billigere fra storm end frygtet

Anmeldelser om stormskader tikker løbende ind hos de danske forsikringsselskaber. Men ikke så mange som frygtet.

Mandag morgen har de to største forsikringsselskaber i Danmark - Tryg og Topdanmark - modtaget samlet 2400 anmeldelser, efter at stormen Malik ramte Danmark i løbet af weekenden.

- Det har absolut været en hård storm. Men jeg synes, at kunderne har lyttet godt til rådene og har gjort et godt stykke arbejde med at forebygge. Husket at binde trampolinen fast og alle de andre gode råd, siger Frederik Sjørslev Søgaard, skadedirektør i Tryg.

- Vi er på kundernes vegne lettede over, at det trods alt ikke blev værre, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Tryg, der er landets største forsikringsselskab, var det samlede antal skader mandag morgen på cirka 1800.

Kunderne har især ringet ind om mindre stormskader som smadrede drivhuse, væltede hegn og nedfaldne tagsten, men der er for eksempel også træer, der er væltet ned i huse, og som har forårsaget større skader.

Antallet af anmeldelser ventes at stige i løbet af dagen. Det oplyser Rasmus Ruby-Johansen, direktør for skade hos Topdanmark, der har modtaget 600 af anmeldelserne.

- Det vil typisk være i dag, vi får flest skader ind. Så vi kommer nok op at runde 1000, vil jeg tro.

- Det er lidt færre, end vi havde frygtet ud fra de meldinger, vi fik fra DMI (Danmarks Meteorologiske Institut, red.). Vi krydser fingre og håber, at tendensen holder. Men det er først om tre-fire dage, vi har det fulde overblik, siger han.

Hos Topdanmark kommer de fleste anmeldelser om skader som følge af stormen fra Region Midtjylland, der står for næsten 40 procent af anmeldelserne.

Derudover er der en del fra Nordsjælland og hovedstadsområdet.

Ifølge Topdanmark dækker forsikringen langt de fleste af anmeldelserne om stormskader.

- Langt de fleste skader er noget, hvor der er blæst tagplader eller tagsten af, eller der er blæst en trampolin ind i huset, eller et hegn er væltet.

- Det er typisk dækket, siger Rasmus Ruby-Johansen.

Indtil videre er der hovedsageligt tale om skader af lettere karakter.

Eftersom der ikke er så mange anmeldelser som ventet, bliver regningen for forsikringsselskaberne heller ikke så stor som frygtet.

- Indtil nu ser det ud til, at vi er sluppet relativt billigt. Hvis det holder ved, er vi meget glade, siger Rasmus Ruby-Johansen.

/ritzau/