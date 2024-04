Forsker anbefaler en række skovglade danskere at få TBE-vaccine

Foråret og dermed også flåtsæsonen er blevet skudt i gang, og dermed bør en række danskere overveje at blive vaccineret mod TBE-virus.

Det mener Nanna Skaarup Andersen, som er afdelingslæge på Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital (OUH) og klinisk lektor på Syddansk Universitet (SDU).

I Danmark drejer det sig hovedsageligt om personer, som kommer i skove fra Tisvilde Hegn i Nordsjælland og ned til Hareskoven nord for København eller på Bornholm.

- Man skal komme en hel del i skoven. Det kan være sådan nogle som orienteringsløbere, jægere eller skovarbejdere, siger hun.

Også personer, som tager i sommerhus i Sverige og har planer om at bruge meget tid i skoven, bør overveje at blive vaccineret, mener Nanna Skaarup Andersen.

- Så bør man tale med sin egen læge om, om det kan være relevant, lyder det.

Generelt mener Nanna Skaarup Andersen, at man bør undersøge risikoen, hvis man tager på ferie i udlandet, og har planer om at opholde sig meget i skoven. Eksempelvis er der områder med flåter med TBE-virus i både Norge, Tyskland og Polen.

TBE, centraleuropæisk hjernebetændelse, skyldes en virus, som overføres fra flåter til mennesker.

Der findes ingen specifik behandling af sygdommen, men i langt de fleste tilfælde går den over af sig selv. Omkring 35 procent af de patienter, som får alvorlige symptomer får permanente senfølger. Det fremgår af sundhed.dk.

Nanna Skaarup Andersen påpeger, at risikoen for at få TBE er meget lille. Men antallet af tilfælde er steget i løbet af de seneste år.

Hvor der for ti år siden var 1 til 2 tilfælde om året, var der 11 tilfælde i 2023, siger hun.

- Så der er sket en stigning, men det er meget små tal. Men det er helt klart noget, vi skal holde øje med, for hvis det bliver ved, skal man overveje om flere mennesker skal vaccineres, siger Nanna Skaarup Andersen.

Ifølge Statens Seruminstitut blev der diagnosticeret 14 TBE-tilfælde i 2022. Af dem var fem smittet i Danmark.

Flåter med TBE-virus findes i små, afgrænsede områder som eksempelvis en eng eller lysning, mens flåter med borrelia kan findes i en hel skov.

I Danmark er sæsonen for flåter fra foråret til efteråret.

/ritzau/