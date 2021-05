Forsker: Danmark har lavet en handel i sag om USA-spionage

Med håb om at få adgang til amerikanske oplysninger har FE givet adgang til danske kabler, vurderer forsker.

Det er for at styrke forholdet til en af verdens største efterretningsmæssige informationskilder, at Danmark har åbnet sine egne informationskanaler.

Sådan lyder vurderingen fra Thomas Wegener Friis, efterretningsforsker og lektor ved Syddansk Universitet, efter afsløringer om et samarbejde mellem den amerikanske efterretningstjeneste NSA og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Afsløringerne, som DR har været med til at grave frem, går på, at NSA har aflyttet stats- og regeringsledere, toppolitikere og højt placerede embedsmænd i Tyskland, Sverige, Norge og Frankrig.

Det er sket gennem et samarbejde med FE om aflytning via danske internetkabler.

Når FE har valgt at give NSA adgang til de danske kabler, handler det ifølge forskeren om, hvad FE har håbet at kunne få til gengæld.

- NSA og amerikanerne er vores allervigtigste partner på efterretningsområdet. Det er en efterretningsmæssig supermagt, vi har med at gøre. Og danskerne har i generationer været rigtig gode til at aflytte vores nærområder, siger Friis.

Forskellen fra tidligere er, at det ikke længere er Sovjetunionen eller den østeuropæiske militæralliance Warszawapagten, som Danmark overvåger.

Det er i stedet Danmarks nære, politiske partnere i EU, bemærker forskeren.

Overvågningen af de lande er så det, som FE har kunnet tilbyde med håb om at få noget den anden vej fra NSA.

- Efterretningssamarbejde er handler, og når vi går ind i den her handel, så smider vi vores nabolande ind og håber, at vi kan få noget goodwill, så vi kan få nogle informationer og noget teknologisk knowhow fra USA, siger Thomas Wegener Friis.

/ritzau/