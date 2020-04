Forsker: Danskerne vil næppe overholde restriktioner i et år

Danskernes behov for socialt samvær er for stort til, at det kan tæmmes i et helt år, vurderer forsker.

Danskerne vil næppe være i stand til at overholde sociale restriktioner og forbud mod større forsamlinger i et helt år.

Det vurderer Pelle Guldborg Hansen, der er adfærdsforsker ved Roskilde Universitet (RUC).

- Vi er sociale væsener. At skulle afholde sig fra at kramme og mødes og indgå i sociale aktiviteter som sport, idrætsliv, fester og caféliv, det har jeg svært ved at se, at man kan dæmme op for, lyder vurderingen.

Meldingen kommer, efter at Kåre Mølbak, faglig direktør ved Statens Serum Institut, i mandagens udgave af Berlingske kom med en kedelig spådom:

Vi skal undgå håndtryk, kram, kindkys og store forsamlinger i mindst et år. Den sociale afstand er ifølge Kåre Mølbak et afgørende våben i den danske kamp mod coronavirus.

Men det vil ifølge Pelle Guldborg Hansen være noget nær umuligt at bevare disciplinen i Danmark. Ikke mindst når antallet af smittetilfælde ligger så lavt, som det har gjort de seneste uger.

- Hvis tallene går markant op, så vil danskerne nok revurdere og sige, at de nok hellere må holde fast i de nye retningslinjer.

- Men når situationen er, som den er nu, så vil vi nok ikke holde fast. Der skal en ændring til, før danskerne vil være villige til at gøre det på den lange bane, og selv da vil det være problematisk, siger han.

