Forsker: Det tager tid at få alle lande ind i klimakampen

Professor kalder det positivt, at 70 lande har givet tilsagn om at komme med klimamålsætning på FN-topmøde.

Der er brug for store forandringer i et langt højere tempo end nu, hvis den globale opvarmning skal begrænses, men det er forventeligt, at det tager tid at få gennemført i verdens lande.

Sådan lyder det fra Jens Hesselbjerg Christensen, der er klimaprofessor ved Københavns Universitet, efter at FN's klimatopmøde blev afsluttet mandag aften i New York.

- Det positive er selvfølgelig, at der er en række lande, der melder sig på banen, og lande, der ønsker at være mere ambitiøse, end da Paris-aftalen blev vedtaget.

- Men der er også en række lande, der slet ikke vil melde noget ud. Det er et langt sejt træk, og derfor sker det hele i et langsomt tempo.

- Det her møde har været uden for nummer, og det har måske været lidt hypet, så derfor var det nok nogenlunde, hvad man kunne forvente, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Han peger på, at de store aftaler på klimaområdet først og fremmest skal ske på de store klimamøder kendt som COP. Det næste løber af stablen i Chile i december i år.

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde efter mødet i New York, at der er sket klare fremskridt, og at der er håb forude, selv om der er lang vej endnu.

Ifølge klimaaftalen fra Paris skal verdens lande begrænse opvarmningen til 1,5-2 grader i forhold til den tidlige industrialisering i 1800-tallet. Hvis muligt 1,5 grader.

- Klimaet er en problemstilling, der gør, at alt går for langsomt. Men samtidig er det også en realitet, at der skal laves planer, og at ting tager tid, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

- Det må alle mennesker acceptere. Man kan ikke bare love guld og grønne skove, for vi er lige vidt, hvis det alligevel ikke bliver indfriet, siger han.

70 lande har på mødet givet tilsagn om, at de senest næste år vil fremlægge mere ambitiøse klimaplaner.

77 lande har "forpligtet" sig til at være klimaneutrale i 2050. En række af verdens mest CO2-udledende lande - herunder Kina - kom dog ikke med udmeldinger i den retning.

Hos Greenpeace mener klimapolitisk leder Jens Mattias Clausen, at der er brug for et langt højere ambitionsniveau.

Han nævner, at det går alt for langsomt i det meste af verden, og at en række store lande ikke lever op til sit ansvar - herunder EU samt en række store lande som USA, Kina, Brasilien, Japan og Australien.

- Vi havde en masse fine taler, men slet ikke nok handling.

- Landene har vist siden 2015, at deres klimaplaner har været alt, alt for lave, og vi har kun set konsekvenserne af klimaforandringerne blive tydeligere de senere år, siger Jens Mattias Clausen.

/ritzau/