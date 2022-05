Forsker efter politikeropråb: Styrk kontrollen med PET og FE

Når fem frustrerede medlemmer af det såkaldte kontroludvalg i Folketinget råber op om manglende kontrol med efterretningstjenesterne, har de fat i et grundlæggende demokratisk problem.

Det mener Pernille Boye Koch, der er forskningschef på Institut for Menneskerettigheder og har forsket i emnet.

- Det er noget, som jeg og andre har været opmærksomme på en del år, siger hun.

- Kontroludvalget – eller måske skal det med rette bare betegnes som et udvalg – har rigtig svært ved at udøve en reel kontrol.

- Det er mere et informationsorgan, og det er svært for dem at gøre noget med de oplysninger, de får, selv hvis de skulle vise sig at være problematiske, fortsætter hun.

Kontroludvalget – som egentlig hedder Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne – er underlagt en streng tavshedspligt.

Det blev oprettet i 1988 med det formål at have "indseende" med Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

I udvalget orienteres medlemmerne af ministre, departementschefer og efterretningstjenesterne om PET’s og FE’s virksomhed.

I tirsdagens Jyllands-Posten kommer de fem folketingsmedlemmer med et opråb. Til avisen udtaler udvalgsmedlem for Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær, at udvalget "stort set ingen handlemuligheder" har.

Udvalget kan blandt andet give sin holdning til kende over for regeringen. Men i øvrigt er det stærkt begrænset, hvad det kan gøre.

Derfor vil kontroludvalget nu se mod andre lande for at få inspiration til, hvordan kontrollen skal styrkes.

Pernille Boye Koch mener, at der er grænser for, hvor meget man kan styrke udvalget – ud over at give dets sekretariat flere muskler.

I stedet bør man ifølge forskningschefen se mod Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET). Sidstnævnte er et uafhængigt organ, der primært har fokus på behandling af personoplysninger.

- Jeg mener, at man bør styrke den samlede kontrol med efterretningstjenester, siger forskningschefen.

- Det ville være oplagt at udvide TET’s mandat. Det er et mere slagkraftigt tilsynsorgan med et sekretariat og fagpersoner tilknyttet.

- I mine øjne skal TET knyttes tættere til Folketinget og de parlamentariske udvalg. Lige nu er det tættere knyttet til regeringen, og det svækker de parlamentariske kontrolmuligheder.

- Det ville give et samlet kontrolsystem, som var bedre og mere effektivt, siger Pernille Boye Koch.

