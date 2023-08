Forsker efter Stephensens exit: Det giver medlemmer vetoret

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne skal være yderst opmærksomme på, at alle medlemmer er med på linjen og holder sig ude af problemer, efter at Jon Stephensen torsdag har meddelt, at han forlader Moderaterne.

Det vurderer valgforsker og professor på Københavns Univeristet Kasper Møller Hansen, efter at den tidligere teaterdirektørs beslutning om at blive løsgænger har gjort regeringens flertal helt spinkelt.

- Det betyder sådan set, at hver eneste medlem af regeringen, folketingsmedlemmer længere nede, har en eller anden form for vetoret. Regeringen har brug for alle mandater for at bevare sit flertal, siger han.

Den tidligere kulturordfører tog orlov i foråret, efter at det kom frem, at han havde sendt beskeder til en ung partifælle, hvori han kommenterede hendes udseende:

"Du virker klog og er smuk med den lækreste krop," skrev han.

Den besked var i strid med Moderaternes samværspolitik.

Stephensens exit betyder, at regeringen nu blot kan samle 88 mandater. Der er 87 mandater i oppositionen. Dertil kommer fire nordatlantiske medlemmer.

- Før var det sådan, at selv om et enkelt medlem blev sur, så fik vedkommende ikke noget ud af det. Nu kan vedkommende jo stille sig selv i en lidt anden situation, altså netop i en form for vetoret, siger Kasper Møller.

- Det skærper opmærksomheden på alle medlemmers ønsker og behov, så de er dækket hele tiden.

Før Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne indgik i regering havde Mette Frederiksen, som ledte regeringsforhandlingerne efter valget i 2022, samtaler med flere andre partier om at komme med i en regering.

De Radikale var tæt på at komme med. Det ville have sikret regeringens flertal. Men partiet valgte i sidste øjeblik at stå uden for, da prisen ifølge politisk leder Martin Lidegaard (R) var for høj.

/ritzau/