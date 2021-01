Forsker: Gå i isolation ved mistet lugtesans

Risikoen for, at du har covid-19 ved tab af lugtesans, er så stor, at man bør se sig selv som smittet.

Mistet lugtesans er det sikreste symptom på, at man med stor sandsynlighed er smittet med covid-19.

Det viser to store internationale studier i tidsskriftet Chemical Senses, skriver Videnskab.dk.

- Risikoen for, at du har covid-19 ved pludseligt lugtetab, er så stor, at man bør betragte sig selv som smittet, indtil det modsatte er bevist, siger Alexander Wieck Fjældstad, læge og lektor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, der står bag den danske del af undersøgelsen, til Videnskab.dk.

Derfor opfordrer Alexander Wieck Fjældstad til, at man skal gå i isolation, hvis man har mistet lugtesansen og ikke kan få en test med det samme.

Der er oftest ikke bare tale om en let nedsat lugtesans, når man har covid-19. Rigtig mange mister deres lugtesans fuldstændig, og det er ikke givet, at den kommer tilbage.

På en skala fra 0 til 100 var det gennemsnitlige tab af lugtesans oppe på 79,9, viser et af de to nye studier.

Det betyder, at du reelt nærmest ikke kan lugte noget – din lugtesans forsvinder stort set, fortæller Alexander Wieck Fjældstad.

Studiet viser også, at halvdelen af patienterne ikke havde fået deres lugtesans tilbage, 40 dage efter de var blevet raske.

Udover lugtesansen taber mange covid-patienter også smagssansen og den øvrige følesans i munden.

Smagssansen bliver i gennemsnit reduceret op til 69,0, og den øvrige følesans i munden op til i gennemsnit 37,3 på en skala fra 0 til 100, viser de nye studier.

De to nye studier bygger på spørgeskemaundersøgelser oversat til 23 sprog og besvaret af over 4.500 deltagere på tværs af en række lande.

