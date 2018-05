I skolen er man optaget af, at der hele tiden skal ske noget nyt, men gentagelsen spiller en vigtig rolle i læringen og dannelsen, både for børn og voksne, siger Leo Komischke- Konnerup, som i dag forsvarer en ph.d.-afhandling om, hvad han kalder gentagelsens pædagogik på skoler for elever med særlige behov