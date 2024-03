Forsker kalder på retningslinjer for behandling af hjernerystelse

Praktiserende læger leder ofte forgæves efter relevant behandling af personer med hjernerystelse.

Sådan lyder det fra Hana Malá Rytter, som er daglig leder af Dansk Center for Hjernerystelse og lektor i neuropsykologi ved Københavns Universitet.

- De mangler både henvisningsmuligheder og har uklare henvisningsveje. Der er ikke nogen klar handleplan for, hvordan folk med forskellige faglige baggrunde kan kommunikere og arbejde sammen om personerne, siger hun til DR.

Hana Malá Rytter har netop udgivet en vidensrapport om hjernerystelse. Rapporten samler 20 års viden og kommer med en række anbefalinger.

Over for DR erklærer Bolette Friderichsen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, sig enig. Hun mener, at der er behov for et tværfagligt tilbud, som de praktiserende læger kan henvise til.

/ritzau/