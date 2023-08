Forsker: Løkkes opsang om Rusland til Kina batter ikke alene

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har fredag under sin rejse i Kina tænkt sig at forsøge at få landet til at ændre tilgangen til Rusland.

Ifølge seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Andreas Bøje Forsby er det ikke ministerens indsats alene, der gør forskellen.

- Men det batter måske noget, hvis man gør det sammen med de andre europæiske udenrigsministre og statsledere.

- Man skal være opmærksom på, at Kina har nogle meget stærke interesser i deres strategiske partnerskab med Rusland.

- Derfor er det kun et vedvarende og samlet pres fra europæisk og vestlig side, der måske kan ændre Kinas syn, siger han.

Lars Løkke Rasmussen rejste til Kina onsdag. Rejsen har indtil videre budt på møder med Kinas partisekretær og handelsminister.

Ud over et møde med den kinesiske vicepræsident, Han Zheng, er planen fredag at lande en aftale om et nyt grønt arbejdsprogram med den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi.

- Jeg kommer også til at tage Ruslands aggression imod Ukraine op. Putin hører efter, når den kinesiske regering åbner munden, udtaler Lars Løkke Ramussen i en pressemeddelelse.

Seniorforskeren hos Diis forklarer, at Kina har Rusland som sin nærmeste strategiske partner. Der er dermed ingen forventning fra vestlig side om, at Kina vil slå hånden af Rusland for at tilfredsstille de vestlige statsledere.

- Til gengæld er det ret oplagt, at de vestlige lande går meget op i, hvordan Kina assisterer Rusland i krigsindsatsen i Ukraine.

- Hvis man står sammen om at lægge pres på kineserne, så kan det være, at det gør en forskel, siger Andreas Bøje Forsby.

Kina er ifølge forskeren ikke interesseret i, at relationen med de europæiske lande ender ligesom med USA. Derfor er de kinesiske statsledere måske mere tilbøjelige til at lytte til europæere.

Ud over Kinas relation med Rusland vil den danske udenrigsminister også vende menneskerettighedssituationen i Xinjiang, Hongkong, Tibet og den tilspidsede situation omkring Taiwan.

- Der er større risiko for, at han kommer til at træde nogen over tæerne, når det kommer til menneskerettighedsspørgsmål.

- Lars Løkke kan stadig i princippet risikere at sige noget, der falder kineserne for brystet, så de ikke er villige til at underskrive en ny samarbejdsaftale, påpeger Andreas Bøje Forsby og tilføjer, at det dog er usandsynligt.

Samarbejdsaftalen, som ventes at blive underskrevet fredag, vil have et grønt fokus.

Formålet er at understøtte et tættere samarbejde mellem danske og kinesiske myndigheder inden for områder som klima, energi, miljø, bæredygtig produktion af fødevarer, sundhed og grøn søfart.