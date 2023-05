Forsker: MeToo har givet mænd rum til at tale om krænkelser

Lidt under hver fjerde adspurgte svarer i ny rapport, at de har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed, chikane eller seksuel tvang på det danske arbejdsmarked.

Over en bred kam er klart flest kvinder.

Men i en række brancher har flest mænd haft ubehagelige oplevelser, viser rapporten, der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Det gælder blandt andet på hospitaler, i lægebranchen og inden for transportsektoren. Også inden for offentlig administration og arbejdsformidling svarer flest mænd ja til at have oplevet at blive krænket.

Selv om respondenterne i rapporten er anonyme, tyder det på, at der er en bevægelse i gang, hvor mænd finder det mere legitimt at tale om krænkelser.

Det siger Kenneth Reinicke, lektor på Roskilde Universitet med fokus på blandt andet køn.

- MeToo gav først og fremmest plads til de kvindelige fortællinger. Men vi ser nu, at det åbner op for, at mænd faktisk kan få lov at efterrationalisere og ikke blive fuldstændig til grin ved at stå frem.

Reinicke understreger, at det er vigtigt at huske, at der stadig er langt flest kvinder, der krænkes.

Men han nævner eksempelvis sagen om Lizette Risgaard, den nu tidligere fagbevægelsesformand, hvor de, der stod frem og fortalte deres historier, var mænd.

- Mænd ved godt, at det ikke bare er fuldstændig harmløst. Det er faktisk legitimt at tænke på det, man har været udsat for, ud fra et krænkelses- og magtperspektiv, siger Kenneth Reinicke.

Et helt lavpraktisk aspekt, når mænd krænkes, er det fysiske, påpeger Reinicke.

Hvor kvinder måske kan opleve at føle sig fysisk intimiderede over for en mand, der udsætter dem for ubehagelige bemærkninger eller berøringer, vil mænd ofte opleve det modsatte over for kvindelige krænkere.

- Men det kan man jo ikke bruge til så meget på arbejdspladsen, siger Kenneth Reinicke.

- Når mænd krænkes, krænkes de faktisk også oftere af andre mænd. Det kan være vanskeligt, siger han.

