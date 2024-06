Forsker: Mindst ti år til ukrainsk EU-medlemskab

Det bliver ikke inden for den nærmeste fremtid, at Ukraine skal forvente at blive medlem af EU. Langt fra.

Heller ikke selv om EU-Kommissionen fredag har godkendt, at optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde.

Det vurderer Lars Vinther Johannsen, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.

- For to år siden sagde jeg mindst ti år. Det gør jeg stadig, siger han.

Det skyldes, at det både tager lang tid at forhandle et medlemskab på plads, og at EU-landene indbyrdes ikke er enige om, hvorvidt Ukraine skal være medlem af EU.

- Der venter et kæmpestort slagsmål om, hvem der skal betale regningen for, at Ukraine kan blive medlem. Og der er ingen tvivl om, at lande som Ungarn frygter, at de kommer til at betale ved at få færre støttemidler fra EU, siger Lars Vinther Johannsen.

Lars Vinther Johannsen peger på, at Ungarn godt kunne finde på at forsøge at trække forhandlingerne i langdrag.

- Når der er så mange lande, der skal blive enige, er det noget, der vil trække i langdrag. Medmindre der er nogle lande, der skærer igennem og vil have Ukraine med i EU og er villige til at betale, siger han.

Ukraine ansøgte om medlemskab af EU få dage efter Ruslands invasion af landet i februar 2022.

I juni 2022 fik Ukraine status af EU-kandidatland.

/ritzau/