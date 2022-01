Forsker: OL-boykot kan besværliggøre partnerskab med Kina

Det er et temmelig dristigt skridt, at Danmark selv har valgt at boykotte vinter-OL i Kina, vurderer forsker.

Det kan komme til at få konsekvenser for Danmarks strategiske partnerskab med Kina, at den danske regering har valgt ikke at deltage ved vinter-OL, fordi man er bekymret for menneskerettighedssituationen i landet.

Det vurderer Andreas Bøje Forsby, der forsker i relationerne mellem Danmark og Kina ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Det er ikke noget, som den kinesiske regering vil se med milde øjne på. Og den er formentlig villig til at drage konsekvenser af det, siger han.

- Det mest oplagte ville være, at de forhandlinger, som udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har haft med Kina om at forny arbejdsprogrammet, vil blive sat på pause.

Partnerskabet har dog været hensygnende i den seneste periode, siger Andreas Bøje Forsby.

Danmark har indgået i alt fem strategiske partnerskaber. Det er med Kina, Sydkorea, Japan, Mexico og Indonesien. Partnerskaberne skal fungere som en platform for at fremme danske politiske og kommercielle interesser.

Forskeren kalder det et temmelig dristigt skridt, at Danmark selv har valgt at melde fra til OL i stedet for at gøre det som en samlet europæisk gruppe, fordi landet bringer sig op blandt frontlinjestaterne i spørgsmålet om menneskerettigheder i Kina.

- Det vil utvivlsomt blive taget ilde på i Beijing (Kinas hovedstad, red.), siger han.

I stedet for at begrunde sin manglende tilstedeværelse ved OL med menneskerettighedssituationen kunne Danmark have brugt coronasituationen til ikke at møde op, mener han.

- Men man skal huske på, at der er et bredt politisk flertal, der har været enige om at sætte en ny kurs over for Kina på det her spørgsmål, hvor man skal markere sig mere håndfast.

- Derfor er det også svært for regeringen at finde en mere pragmatisk løsning, og det siger samtidig noget om, hvor Kina-kritisk situationen er blevet i Folketinget de seneste år, siger Andreas Bøje Forsby.

/ritzau/