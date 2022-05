Forsker om 170 millioner til at beskytte drikkevand: Langt fra nok

Snart kan kommuner og vandselskaber søge om penge fra en drikkevandsfund på 170 millioner kroner. Den har til formål at beskytte drikkevandet. Og der kan søges fra sidst på året.

Men flere eksperter udtaler til Avisen Danmark, at pengene ikke kan løse de aktuelle problemer. Og at pengene hjælper for få.

Det er regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, som i den seneste finanslovsaftale blev enige om at afsætte 170 millioner kroner over fire år til en drikkevandsfond.

110 millioner kroner kan søges til eksempelvis at plante skov, opkøbe jord eller betale kompensation til landmænd for at droppe sprøjtemidler i et drikkevandsområde.

Seks millioner kroner er til at sløjfe tidligere brønde, såkaldte spøgelsesbrønde, og boringer. Og 54 millioner kroner er sat af til analyse af kommunernes indsats med beskyttelse af drikkevandet.

Steen Christensen, der er lektor emeritus i hydrogeologi på Aarhus Universitet og ekspert i grundvand, mener, at de afsatte midler vil hjælpe for få.

- Det er en hjælp til en kommune, som skal bruge mange millioner på at sikre rent drikkevand til få mennesker på eksempelvis en ø.

- Men når vi kommer ind på fastlandet og ind omkring byerne, hvor der bor flere mennesker, så skal der helt andre beløb til end beskedne 170 millioner kroner, siger Steen Christensen til Avisen Danmark.

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor på DTU Miljø og ekspert i drikkevand, er enig.

- Vandet bliver rent på et tidspunkt, men der går nok 50 eller 60 år. Men jeg savner aktion på de akutte problemer, for allerede nu har mange vandboringer fund over grænseværdierne, siger Hans-Jørgen Albrechtsen til mediet.

Miljøminister Lea Wermelin (S) er glad for, at der på finansloven er afsat penge til drikkevandsbeskyttelse.

- Det danske drikkevand er unikt, fordi vi kan drikke det uden kemisk rensning og direkte fra hanen. Sådan skal det også være for de fremtidige generationer.

- Vi har gjort meget for at beskytte vores drikkevand, men med drikkevandsfonden har vi sammen med aftalepartierne bag finansloven afsat penge til drikkevandsbeskyttelse på finansloven for første gang nogensinde. Det er jeg naturligvis utrolig glad for, siger Wermelin i en pressemeddelelse.

/ritzau/