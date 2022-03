Forsker om bistand til ukrainere: Kan gå ud over Etiopien og Mali

Når to milliarder tages af udviklingsbistanden for at finansiere modtagelsen af ukrainske flygtninge løser det et problem i Danmark, mens vi fastholder ansigt internationalt.

Det siger Lars Engberg-Pedersen, enhedsleder og seniorforsker i bæredygtig udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Det er et udtryk for, at man nok er mere optaget af at fremstå med en udviklingsbistand på 0,7 procent af bni (bruttonationalindkomst), end man er optaget af at bruge pengene på at skabe udvikling og forandring i fattige lande, siger Lars Engberg-Pedersen.

- Man ser en mulighed for at fastholde sit ansigt udadtil, og så bruger vi ellers pengene på noget som løser et problem, der er opstået herhjemme.

Han kalder de to milliarder kroner i 2022 for "en ordentlig klat".

- Det er svært at sige, præcis hvor pengene vil blive taget fra. Men det er klart, at det har konsekvenser.

- Det betyder, at vi ikke når så store resultater andre steder, som vi havde regnet med. Og så sender det derudover det signal internationalt om, at vi ikke er så optaget af at skabe udviklingsprocesser andre steder.

Lars Engberg-Pedersen forestiller sig, at dele af pengene vil blive taget fra bilaterale programmer.

- Det er ikke nødvendigvis nødhjælp. Det er mere den langsigtede udviklingsbistand.

Der vil eksempelvis kunne spares penge i Etiopien og Mali, vurderer han, da situationen i landene gør det svært at gennemføre udviklingsprogrammer.

Regeringens politik er, at 0,7 procent af bni skal gå til udviklingsbistand. Og det er inden for rammerne af, hvad udviklingsbistand er, når pengene bruges på ukrainske flygtninge.

- Det er inden for reglerne for, hvad udviklingsbistand defineres som. Man bryder ikke nogen som helst regler.

- Der er et argument langt ude om, at en midlertidig assistance til asylansøgere fra lande, der er berettiget til at modtage udviklingsbistand, også kan ses som hjælp til det land og dets udvikling, siger Lars Engberg-Pedersen.

Bni er et mål for et lands samlede indkomster.

