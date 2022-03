Forsker om danske krigere: Ukraine har gjort det overskueligt

Ukraine har kendskab til mindst 100 danskere, der lige nu er i Ukraine for at bekæmpe den russiske invasion.

Sådan lød det fra den ukrainske ambassadør Mykhailo Vydoinyk torsdag.

Samlet har mere end 16.000 personer meldt sig frivilligt til en international enhed i Ukraine, annoncerede præsident Volodymyr Zelenskyj i sidste uge.

At mindst 100 danskere er rejst til Ukraine, overrasker Maja Touzari Greenwood. Hun er postdoc på Center for Sikkerhedsstudier ved Edinburgh Universitet og forsker i fremmedkrigere.

- Hvis vi antager, at det i en vis udstrækning relaterer sig til folk, som er taget af sted for at kæmpe uden ukrainsk afstamning, så er min reaktion, at det er et højt tal. For det er på en virkelig kort periode.

- Det passer med, at mobiliseringen i det hele taget er gået superstærkt, siger hun.

Maja Touzari Greenwood peger på, at det samlede tal for frivillige fremmedkrigere allerede har oversteget den mobilisering, der skete i 2014, da Rusland annekterede Krim-halvøen.

- Delvist skyldes det, at man har lavet det her setup, som virker mere overskueligt at engagere sig gennem, end hvis man skulle møde op ved grænsen og selv afsøge muligheden for at gå ind i en milits.

- Her bliver man opfordret til at søge optagelse i forvejen gennem en officiel ambassade.

Samtidig kan det også have en betydning, at statsminister Mette Frederiksen (S) "var hurtigt til at give grønt lys". Allerede få dage efter invasions start slog hun fast, at det ikke er ulovligt at kæmpe på Ukraines side.

De flere end 100 danske fremmedkrigere er, hvad Ukraines ambassadør har kendskab til. Det er uvist, hvor mange der derudover er rejst uden myndighedernes kendskab.

Ifølge Maja Touzari Greenwood er krigen i Syrien den største "fremmedkrigermobilisering, vi umiddelbart har kendskab til".

