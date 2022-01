Forsker om ny strategi: Regeringen ser mod USA for tryghed

Verden er ved at blive et farligt sted, og i et forsøg på at sikre Danmark, bør Danmark rykke tættere på USA, lyder grundanalyse i regeringens nye udenrigspolitiske strategi ifølge Mikkel Vedby Rasmussen.

Han er dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i Københavns Universitet og har forsket i dansk forsvarspolitik.

- Regeringen ser, at verden vil være farlig. Russiske soldater står ved grænsen til Ukraine. Kineserne blander sig i alt muligt. Regeringen lover os ikke andet end tryghed, siger han.

- Det vil regeringen gøre ved et fornyet og øget samarbejde med USA. Derfor taler den her strategi meget om værdier.

Set fra et dansk synspunkt er der ikke mange alternativer til USA, men Mikkel Vedby Rasmussen bider alligevel mærke i den entusiasme, hvormed regeringen søger mod USA.

- Dermed vælger regeringen også fra at føre en politik, som vil være meget orienteret mod Europa. Og hvor vi i en konflikt som den i Ukraine vil opføre os mere som tyskerne end som briterne, siger han.

Mikkel Vedby Rasmussen henviser til, at Tyskland har været mere tilbageholden med at sende våben til Ukraine, mens briterne har været mere tilbøjelige til det.

Derfor vurderer Mikkel Vedby Rasmussen også, at strategien kan betyde, at danske soldater i højere grad skal sendes til koldere egne, end det har været tilfældet de seneste årtier.

- Jeg vil håbe på, at de danske soldater har nogle varme sokker, siger han.

- For det signal, der står meget tydeligt i den her strategi, er, at Danmark vil leve op til sine forpligtelser over for vores venner i de baltiske lande. Så det kan godt være, at man skal på øvelser eller det, der er værre, derovre.

- Så hvor meget af den militære virkelighed for danske soldater de sidste 20 år har været at være udsendt til Afghanistan eller andre steder i Mellemøsten, så er fokus nok i højere grad på det østlige Europa.

Mens Rusland meget tydeligt bliver omtalt som kilde til problemer, spiller forholdet til Kina en mere afdæmpet rolle i strategien.

- Rusland bliver meget tydeligt identificeret som en fjende af åbenhed og frihed og stabile internationale relationer. Kina mener man måske lidt det samme om, men formulerer sig lidt mere forsigtigt, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

/ritzau/