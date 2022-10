Forsker om trusselsniveau i rapport: Rusland føler sig presset

Det er muligt, at Rusland begynder at udføre sabotage mod kritisk infrastruktur i andre lande, siger forsker.

Det kan være svært at vurdere, hvor stor risikoen er for, at Rusland vil opfatte Vestens fortsatte støtte til Ukraine som en reel trussel mod dets territorielle integritet - og dermed handle på det.

Det siger Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis). Han specialiserer sig i global sikkerhed og verdenssyn.

Vurderingen om trusselsniveauet kommer onsdag aften fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i en ny rapport.

Her lyder det, at risikoen for førnævnte er "øget". Men det fremgår ikke, om risikoen er lav eller høj.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der kan lægge det i det, at russerne føler sig pressede, siger Flemming Splidsboel Hansen.

- De forsøger selvfølgelig at presse ukrainske tropper tilbage og ramme kritisk infrastruktur.

- Men hvis russerne ikke føler, at det er tilstrækkeligt, og at de virkelig er under hårdt pres, er der selvfølgelig en risiko for, at de kan føre deres operationer længere ud, siger han.

I vurderingen fra FE lyder det, at det fortsat er "usandsynligt", at Rusland ønsker "en åben militær konflikt" med den vestlige forsvarsalliance Nato.

- Risikoen er dog øget for, at Rusland vil nå til den konklusion, at Vestens fortsatte støtte til Ukraine reelt udgør en trussel mod Ruslands territorielle integritet efter annekteringen af de besatte områder i Ukraine, lyder det i rapporten.

Hvad trusselsvurderingen konkret betyder er dog svært at vurdere.

Men ifølge Flemming Splidsboel Hansen er der en sandsynlighed for, at Rusland på et tidspunkt vil forsøge at gennemføre operationer mod andre lande end Ukraine.

Det kan være mod de lande, som aktivt støtter Ukraine. For eksempel ved at ramme leverancer af våben og våbensystemer til det ukrainske militær. Eller det kan ske ved at ramme civil togtrafik, biltrafik, gas eller el.

I så fald vil det være tiltænkt som "chikane", som kan påføre forskellige lande nogle omkostninger, siger seniorforskeren.

Spørgsmål: Hvornår vil Rusland efter din vurdering kunne nå til den konklusion, som FE beskriver?

- Der er vi måske på vej, siger Flemming Splidsboel Hansen, som dog forudser, at det vil ske i flere tempi.

- Dels har vi hørt om nogle episoder, vi ikke har kunnet forklare. For eksempel sabotage mod jernbanenettet i Tyskland, hvor der var usikkerhed om, hvad der egentlig var sket, men det fik store konsekvenser.

- Vi har også hørt om russiske aktiviteter i Norge med droneaktiviteter.

- Så det er meget muligt, at vi er rykket tættere på, siger han.

/ritzau/