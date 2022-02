Forsker: Præstationspresset går særlig hårdt ud over børn af middelklassen

Nutidens børn og unge lider så meget under forventninger om at præstere, at de slet og ret er blevet døbt “generation præstation”. Men man skal passe på med at brede fortællingen om præstationspresset ud over en hel generation, mener ph.d.-studerende Søren Christian Krogh fra institut for politik og samfund på Aalborg Universitet. Han står bag et nyt forskningsprojekt, som viser, at præstationspres især er et problem blandt unge på skoler i ressourcestærke områder.