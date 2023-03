Forsker: Randers' politianmeldelse af politikeres læk er usædvanlig

Det er usædvanligt, at en kommune anmelder lokalpolitikere til politiet for at have lækket fortroligt materiale.

Det vurderer Roger Buch, forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Han tilføjer, at det ret ofte sker, at lokalpolitikere lækker oplysninger til pressen.

- Taget i betragtning af, tror jeg, at der hver eneste uge er indtil flere læk rundt om i landet, så er en politianmeldelse et meget usædvanligt skridt, siger han til Ritzau.

Fredag oplyste TV2 Østjylland, at Randers' kommunaldirektør Jesper Kass Schmidt har meldt unavngivne byrådspolitikere i kommunen til politiet for at have lækket oplysninger.

Oplysningerne handler om sagen om drabsforsøg på Plejecenter Tirsdalen.

Roger Buch fortæller, at nogle borgmestre og formænd for kommunale udvalg går meget op i at kontrollere, hvornår og hvordan information om kommunens arbejde kommer ud.

- Så er svaret på det fra nogle kommunalpolitikere, at de prøver at sabotere den styring og kontrol, som nogle borgmestre, udvalgsformænd eller andre ledende politikere dyrker, siger han.

Ifølge TV 2 Østjylland fik mediet og andre lokale medier sidste år en orientering, som byrådet i Randers havde fået om sagen på plejecenteret.

Jesper Kass Schmidt skriver i en mail til TV 2 Østjylland, at han har besluttet at politianmelde lækket på baggrund af rådgivning fra et advokatfirma.

Roger Buch vurderer, at lokalpolitikere oftere går til pressen med fortrolige oplysninger, når de sidder i et byråd, hvor der ikke er et bredt og godt samarbejde.

- Randers er en kommune, som er meget kendt for at have et konfliktfyldt politisk miljø. Der har i mere end et par årtier kørt meget hårde konflikter mellem skiftende borgmestre og oppositionen i kommunen, siger han.

Roger Buch pointerer, at man har set en lignende situation i Slagelse Kommune, som også er kendt for politiske konflikter. Her har borgmesteren tidligere meldt læk til politiet.

