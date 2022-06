Forsker: Rigmandsghettoer er et lige så stort problem som Gellerup og Vollsmose

Er det et problem, at den mest velstillede halvdel af befolkningen ifølge en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i stigende grad klumper sig sammen i særlige kvarterer?

Både røde og blå politikere taler om den blandede by. Hvis målet er mere blandede byer, så burde vi også se på, hvordan rigmandsområder kan få en mere blandet beboersammensætning. Vi har en tendens til kun at fokusere på, at de såkaldte ghettoer skal integreres i samfundet, men i virkeligheden kunne vi også stille krav om, at rigmandsghettoerne skulle integrere sig.