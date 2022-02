Forsker: Russisk bank-udelukkelse vil bremse EU-import af olie og gas

Rusland vil blive forhindret i at handle med omverdenen, hvis landet bliver udelukket fra Swift-systemet, som banker verden over bruger.

Det vil i givet fald være en "lammer til den russiske økonomi". Det siger Jonas Gejl Kaas, adjunkt i Statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i russisk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Men EU vil ikke udelukke Rusland fra Swift. Det sagde den amerikanske præsident Joe Biden torsdag.

Swift er et bankmeddelelsessystem, der bruges ved internationale transaktioner.

De europæiske lande anvender eksempelvis Swift til at købe russisk olie og gas, der lige nu ikke er sanktioneret af EU.

Men det ville en udelukkelse af Rusland sætte en stopper for.

- Hvis man tager Swift på bordet og udelukker Rusland, så er det de facto også en udelukkelse af transaktioner, der er nødvendige for at købe russisk olie og gas, siger han.

Lande som Tyskland og Italien er meget afhængige af russisk gas i deres energisystemer.

Både Kina og Rusland har deres eget bankmeddelelsessystem. Rusland kan altså handle via andre systemer end Swift.

- Men det er ikke sådan lige at gøre. For dem, man skal handle med, skal også bruge det system, og der har vi problemet.

- Swift er det mest anvendte bankmeddelelsessystem, siger han.

Jonas Gejl Kaas fortæller, at særligt amerikanerne nok har tænkt over at politisere Swift, og om det vil starte en glidebaneeffekt.

- Ved at smide Rusland ud af Swift kan det være, at andre finansielle stormagter - eksempelvis Kina - begynder at overveje, om man vil løbe risikoen for også at blive udelukket på samme måde på et senere tidspunkt.

- Og så kan det forventes at accelerere bevægelsen væk fra at bruge dollaren som primær valuta i internationale handler, siger han.

Man risikerer at miste noget af den indirekte indflydelse, man har på Kina, fordi kineserne bruger en finansiel infrastruktur, der i dag er på vestlige hænder, fortæller han.

/ritzau/