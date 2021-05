Forsker spår svær kamp for at få studerende til små byer

Især gymnasieelever vil læse videre i store byer, siger forsker, som tvivler på udspil vil vende udviklingen.

Selv om regeringens plan for at få flere unge til at studere i mindre byer er omfattende, bliver det meget svært at lykkes med målet.

Det mener Elise Stenholt Sørensen, der forsker i placeringen af uddannelsesinstitutioner og deres betydning for uddannelsesvalg og flyttemønstre på Aalborg Universitet.

- De unge søger ikke mod den nærmeste uddannelse. De søger mod de største byer på grund af andre ting, siger hun.

- Det er sjovt, der er kulturliv og ungdomsliv. Jeg tror, det bliver meget svært at ændre på det og gøre det mere attraktivt at bosætte sig uden for København, Aarhus og Odense, siger hun.

Meldingen kommer, efter regeringen har præsenteret en stor plan for, hvordan flere studerende skal læse i mindre byer frem for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Regeringen ønsker, at 60 procent af de fire store velfærdsuddannelser skal ligge uden for de største byer.

De fire store velfærdsuddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver.

Der skal også etableres fem nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer.

En af grundene til, at det især i Danmark er svært at få unge til at læse i mindre byer, er, at Danmark geografisk er så lille et land, mener Elise Stenholt Sørensen.

Mange vil foretrække at flytte til en storby og pendle. En analyse, Elise Stenholt Sørensen har lavet, viser, at afstand har meget lille betydning blandt 18-årige, som er den aldersgruppe, der inden for kort tid skal vælge uddannelse.

- Langt de fleste vælger noget, der ligger længere væk, siger hun.

Regeringens fokus er på videregående uddannelser, men måske bør man sætte ind endnu tidligere over for de unge mennesker.

Elise Stenholt Sørensens forskning viser, at 90 procent af gymnasieelever søger mod en stor by, når de skal læse videre.

Det gælder for 50 procent af dem, der får en erhvervsuddannelse. Flere unge på erhvervsuddannelser kan altså betyde styrkede lokalområder.

- Meget tyder på, at det er afgørende, hvilken ungdomsuddannelse man får. Egentlig sker valget meget tidligt. Hvis du får en gymnasieuddannelse, vil du typisk gerne til byerne, siger hun.

/ritzau/