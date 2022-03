Forsker: Større ændringer i sundhedsvæsenet kan blive rigtig svært

Tirsdag vil regeringen præsentere sit udspil til en sundhedsreform, efter at det flere gange er blevet udsat.

Ifølge professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), Jakob Kjellberg, skal en sundhedsreform både adressere forebyggelse og det mere strukturelle i sundhedsvæsenet.

- Vi bliver flere og flere ældre, og vi får ikke hænder nok i det tempo, som vi bliver flere ældre. Den måde vi leverer vores sundhedsydelser på, bliver vi nødt til at forandre, siger han.

Det vil i praksis betyde, at mere i sundhedsvæsenet skal rykkes fra de store sygehuse til det nære sundhedsvæsen - eksempelvis til kommunerne og de praktiserende læger, mener han.

Ifølge Jakob Kjellberg er det bekymrende, at man hele tiden har skubbet reformen foran sig. Ikke fordi, at sundhedsvæsenet er ved at bryde sammen, men fordi de ændringer, der skal gennemføres, bliver sværere.

- Jo længere tid vi venter på at få det gjort, jo hurtigere skal det gå, og jo mindre gennemtænkte løsninger kan vi nå at få. Så det er en omstilling, der bliver unødig hård, når vi skubber den her sundhedsreform foran os hele tiden, siger han.

Det kan blive rigtigt svært at rykke behandlingen ud fra sygehusene, vurderer Jakob Kjellberg. Det bygger han på, at patienter og læger er glade for det, og at det kan blive svært at finde personale til nære sundhedstilbud.

- Vi kan alle sammen blive enige om, at det ikke kan blive ved med at gå, men hvem er det så, der skal forandre sig?, siger Jakob Kjellberg.

Når det kommer til forebyggelse, kan det eksempelvis være at sætte ind over for danskernes alkoholforbrug eller rygning.

Det mener Jakob Kjellberg er vigtigt at gøre, men han peger på, at det først vil have en effekt på sundhedsvæsenet på længere sigt.

