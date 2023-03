Forsker: Toppolitikere kan mindske skam over stress

Det kan have en forebyggende effekt, når toppolitikere står frem og fortæller, at de er blevet ramt af stress.

Det fortæller Pernille Steen Pedersen, der er adjunkt på Department of Business Humanities and Law på CBS og forsker i stress.

- Politikere kan fungere som en slags ambassadører, fordi vi normalt tænker på dem som hårdhudede. Derfor kan det aflaste andre for den skam, der kan være forbundet med at få stress, siger hun.

Jakob Ellemann-Jensen har været sygemeldt fra sit arbejde som forsvarsminister siden den 6. februar. I et opslag på Facebook skriver han torsdag, at det er stress.

Han skriver desuden, at han forventer at vende tilbage til Christiansborg og Forsvarsministeriet, men at han venter, til han er "helt klar".

- For jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halv kraft, skriver Venstre-formanden.

Pernille Steen Pedersen har tidligere arbejdet i Beskæftigelsesministeriet og er enig i, at man ikke kan være minister på halvt blus.

Derfor kan det blive svært for Jakob Ellemann-Jensen at vende gradvist tilbage til sit arbejde, som hun ellers vil anbefale.

- Det er en særlig situation. Enten kan man arbejde på fuldt blus, ellers er man ikke minister, siger hun.

I stedet vil hun anbefale, at Jakob Ellemann-Jensen stille og roligt laver sin egen tilvænningsperiode, når han er klar.

- Jeg vil anbefale at lave en gradvis tilbagevenden ved for eksempel at gå fra at læse skønlitteratur til at læse Børsen eller læse op på nogle af de sager, der er, siger Pernille Steen Pedersen.

Hun foreslår også, at Jakob Ellemann-Jensen kan få besøg af departementschefen i Forsvarsministeriet en gang om ugen til en snak om, hvad ministeriet arbejder med.

- På den måde vænner kroppen og hjernen sig langsomt til rollen som minister. Men uden kravet om, at man skal tage hurtige beslutninger med store konsekvenser, siger hun.

Pernille Steen Pedersen understreger, at folk har brug for forskellige ting, når man skal vende tilbage til sit arbejde efter at have været syg med stress.

Nogle har brug for at se fremad, mens andre har behov for, at omverdenen tager hensyn. Fælles for alle er ifølge Pernille Steen Pedersen, at man vender forandret tilbage.

- Det kan virke overrumplende, og det kan betyde noget for den måde, man møder sine opgaver på. Også fordi organisationen er et andet sted, end da man forlod den, siger hun.

