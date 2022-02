Forsker: Udenlandske styrker i Danmark i fredstid er et nybrud

Det er et nybrud, at udenlandske tropper og materiel kan blive udstationeret i Danmark i fredstid. End ikke under Den Kolde Krig var der udenlandske tropper og materiel i Danmark.

Det siger Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

Men det vil regeringen ændre på, lyder det på et pressemøde i Statsministeriet torsdag. Man vil lade amerikanske tropper opholde sig i Danmark på baggrund af en ny aftale med USA.

Det gør op med den politik, Danmark har haft siden indtrædelsen i Nato. Og det synes Peter Viggo Jakobsen er "ret stort".

Danmarks rolle bliver at være støttende værtsnation for tropper - eksempelvis fly eller skibe - der skal videre til missioner i andre lande.

- Danmark er, i den måde som Nato tænker afskrækkelse på, et opmarchland, siger han.

En aftale skal gøre amerikanske styrker i stand til at lave operationer i andre lande med udgangspunkt i en af de tre danske luftbaser eller havne i Danmark.

- Men hele formålet med den her øvelse er at demonstrere over for russerne, at vi lynhurtigt kan forstærket de styrker, vi allerede har stående i Baltikum og Polen.

- Så vil det ikke give mening for russerne at angribe, fordi vi er i stand til at slå hurtigt tilbage. Det handler altså om at forhindre krig det her, siger Peter Viggo Jakobsen.

Hvis de kan se, at et angreb ikke vil virke, angriber de selvsagt ikke, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

Bagsiden af medaljen er, at Danmark kan bliver set som et mere aggressivt mål for russerne, hvis der er amerikanske styrker på dansk jord.

- Hvis det går galt, og russerne vil til at starte en større krig, så bliver danske baser selvfølgelig mål for russerne.

- De har jo så en interesse i at smadre eksempelvis luftbaser, inden amerikanske fly lander der, siger han.

/ritzau/