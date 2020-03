Forsker: Vanvittigt at syge med symptomer ikke testes

I Danmark testes kun de alvorligt syge for coronavirus. Det er at spille fallit, mener dansk forsker i USA.

Danmark og andre europæiske lande fejler fatalt i forsøget på at bremse smitten med coronavirus. For det er en stor fejl, at alle med symptomer på coronavirus ikke bliver testet for smitte.

Sådan lyder kritikken fra forskere, som frygter, at fejlen kommer til at koste liv. Det skriver Politiken.

En af kritikerne er lektor i bekæmpelse af virussygdomme Kristian G. Andersen.

Han arbejder på det amerikanske forskningsinstitut Scripps Research i Californien og sidder i et panel af topforskere, som rådgiver den amerikanske regering om coronakrisen.

- Da min søster fortalte, at test af syge med symptomer var stoppet hjemme i Danmark, troede jeg først ikke på det. Det er helt vanvittigt.

- Det allervigtigste for at bekæmpe denne epidemi er at vide, hvem som er smittet, og hvem som ikke er. Hvis vi stopper med at teste, har vi spillet fallit, siger Kristian G. Andersen til Politiken.

I Danmark er fokus på at finde de mest syge og svage patienter - altså dem, der er i risikogruppen.

Sundhedsmyndighederne i Danmark havde til at begynde med en strategi om at opspore og sætte alle smittede af coronavirusset samt de, som de smittede havde været i kontakt med, i karantæne.

Sidste uge ændrede myndighederne strategi til primært at teste de alvorligt syge.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen ikke behov for at teste folk, der ikke oplever alvorlige symptomer eller ikke er i risikogruppen.

Årsagen er, at en test ikke er afgørende for, hvordan den enkelte skal opføre sig - holde sig hjemme og undgå tæt kontakt med andre.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler på det kraftigste, at lande tester så mange som muligt for coronavirusset. Og det har eksempelvis Sydkorea haft stor succes med.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, sagde på et pressemøde onsdag, at Danmark snart når en "testpraksis", der er højere end Sydkoreas.

Danmark har indtil videre testet omkring 1800 personer per million indbygger, mens Sydkorea ifølge tidsskriftet Science har testet omkring 5200 per million.

/ritzau/