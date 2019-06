Forsker: Fremtidens højtaler vil fjerne den sidste rest af vores privatliv

Teknologien udvikler sig med en utrolig hast. I fremtiden vil dine højtalere gennem nye sensorer være i stand til at genkende lyden af et hjerteanfald. Til gengæld vil firmaer og statsoverhoveder vide alt, hvad der sker i dit soveværelse

I fremtiden vil din højtaler kunne høre og genkende lyden af, at du dyrker sex, snorker tungt eller får et hjerteanfald.

Dette er konsekvenserne af, at man på University of Washington arbejder på at få Alexa-højtalerne fra techgiganten Amazon til at kunne genkende lyden af en person, der får et hjerteanfald. Højtaleren er testet til i 97 procent af tilfældene at kunne identificere lyden af et hjerteanfald, selvom teknologien stadig er under udvikling.

For at kunne opfange flest mulige hjerteanfald og dermed tilkalde en ambulance, vil højtaleren være nødt til at lytte efter hjerteanfald konstant. Fordi de fleste hjerteanfald sker i hjemmet, og vi i hjemmet bruger en stor del tid på sove, vil det være idéelt at placere højtaleren i soveværelset.

Ifølge professor i IT-etik ved Aalborg Universitet Thomas Ploug vil Alexa-højtalerens placering i soveværelset fjerne den sidste rest af vores i forvejen meget infiltrerede privatliv og gøre det nemmere for blandt andet firmaer og statsoverhoveder at kontrollere os.

"Problemet ved denne teknologi er, at Amazon også vil indsamle data, som de ikke vil kunne bruge til noget i forhold til at genkende hjerteanfald. Den data kan bruges til gode ting. Men den kan også sælges til firmaer, der vil tilbyde dig produkter, eller din arbejdsgiver, der vil have et indblik i dine sengetider," forklarer han.

Thomas Ploug mener, at Alexa-højtalerne blot er endnu et eksempel på, hvordan dataindsamling sniger sig ind overalt i vores privatliv.

"Lyde i soveværelset er ofte relativt private og intime. Selv hvis der ikke er nogen seksuel aktivitet i dit soveværelse, så har dataen stadig en kommerciel værdi. Med udgangspunkt i dataen kan firmaerne sende dig en reklame for Viagra."

Firmaernes indblik i vores privatliv er ifølge Thomas Ploug ikke en nødvendig pris at betale, for at ambulancen kan blive tilkaldt så hurtigt som muligt.

"For det første skal denne data overhovedet ikke lagres. Hvis man så alligevel lagrer dataen, er der ingen grund til, at de bliver udvekslet med firmaer som Amazon. Det er jo ikke Amazon, der skal ringe efter en ambulance. Dataen skal kun udveksles med et hospital og så slettes."

Ifølge Thomas Ploug kan firmaerne og magthaverne ikke danne et komplet billede af din person ud fra dataen fra soveværelset. Men hvis firmaerne sammenligner disse informationer med, hvad de allerede ved om dig, får de hurtigt et tydeligt billede af hvem du er.

Det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor Donald Trump overtog magten i Det Hvide Hus, er ifølge Thomas Ploug et klassisk eksempel på kontrol af mennesker gennem data.

"Gennem appen 'This is your digital life' på Facebook indsamlede man data om vælgere. Ved hjælp af dataen opstillede man personprofiler på potentielle vælgere, som man brugte til at påvirke og kontrollere deres stemmeafgivning gennem blandt andet annoncer. Det er et eksempel på mennesker, der bliver marionetter i statens eller internationale firmaers hænder."

Jo mere præcise informationer firmaerne og magthaverne har om dig, des mere præcis kontrol kan de udøve over dig.

"Ved alene at analysere dataen fra soveværelset over for eksempel ens søvnrytme, kan firmaer ikke udlede, at du for eksempel er deprimeret. Men hvis firmaerne sammenkører disse data med, at du indkøber ekstreme mængder af chokolade, så kan de få et meget præcist billede af din person. Og så kan de udøve ret præcis kontrol over dig," fortæller han.