Belgien tillod som et af de første lande i verden aktiv dødshjælp. Men forskere peger nu på, at den etiske kontrol er mangelfuld, hvilket over årene har åbnet for en langt bredere fortolkning af loven. Det bør mane til eftertanke i Danmark, hvor et stort flertal ønsker aktiv dødshjælp, lyder det fra formanden for Det Etiske Råd