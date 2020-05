Forskere: Der kan slækkes på krav om to meters afstand

Regel om eksempelvis halvanden meters afstand vil have minimal betydning for smitterisiko, lyder det.

En fysisk afstand på to meter mellem mennesker har været det gældende princip under coronakrisen.

Men mindre afstand, eksempelvis halvanden meter, vil have minimal effekt på smitterisikoen, vurderer virusforskere.

Til gengæld vil det have stor betydning for, om restauranter og skoler kan få gang i hjulene igen under genåbningens fase 2.

Søren Riis Paludan, virusforsker på Aarhus Universitet, understreger, at der naturligvis er en sammenhæng mellem afstand og smitte.

- Men jeg synes faktisk godt, man kunne overveje at sige halvanden meter. Det ville gøre en stor forskel i forhold til åbning og nok minimal betydning i forhold til smitte, skriver han i en sms til Ritzau.

Myndighederne er i gang med at finde ud af, hvordan de præcise retningslinjer skal være for de dele af landet, der må åbne i genåbningens fase 2.

Danmark påbegynder mandag den 11. maj fase 2 af genåbningen af landet efter coronakrisen.

Butikker og storcentre får lov at åbne på dagen under gældende regler for forsamlingsforbuddet på over ti personer.

Fra 18. maj kan blandt andet restauranter, caféer og skolens ældste årgange komme i gang igen.

Christian Wejse er lektor og forsker på Aarhus Universitet, hvor han beskæftiger sig med global sundhed og infektionssygdomme.

Desuden er han afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital.

Han siger, at de to meters afstand formentlig er besluttet ud fra et forsigtighedsprincip, og at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har anbefalet mindst en meter som udgangspunkt.

- Alt andet lige stiger sandsynligheden for smitte, jo tættere man kommer på hinanden. Men jeg vil tro, at der til praktiske formål næppe er den store forskel på, om du har to eller en meters afstand, siger Christian Wejse.

Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, tilslutter sig holdningen.

De to meter, der gælder i Danmark, er formentlig sat ud fra et forsigtighedsprincip, siger han.

- Men jeg tror, det kommer til at ændre sig.

I Norge opererer man med en meters afstand, og restaurationsbranchen har været fortaler for, at det skal gælde i Danmark ved genåbningen.

I Tyskland anbefaler man halvanden meter.

