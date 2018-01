Forskere finder ny forurening fra Grindstedværket

100 kilo kræftfremkaldende stof siver ud i Grindsted Å fra Grindstedværkets giftdepoter, skriver Ingeniøren.

Forskere fra DTU har fundet en ny, alvorlig forurening fra en fabriksgrund i Grindsted i Sydjylland mellem Vejle og Esbjerg. Her deponerede Grindstedværket indtil 1970'erne giftigt spildevand.

Det skriver Ingeniøren.

Hvert år siver 100 kilo kræftfremkaldende vinylklorid ud i Grindsted Å fra giftdepoter i Grindsted. Værkets forurening kendes bedst fra flere giftdepoter i Kærgaard Klitplantage ved Vesterhavet.

Vinylklorid stammer fra klorerede opløsningsmidler. De og flere andre stoffer blev brugt på Grindstedværket.

Professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø kalder fundene opsigtsvækkende. Han har ledet forskningen.

- Der er tale om en meget voldsom udsivning, ubetinget en af de største i Danmark. Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening, siger Poul Løgstrup Bjerg.

Forureningen er fundet med støtte fra Miljøstyrelsen. Forskerne vil finde bedre metoder til at måle forureningen.

Da vinylklorid er kræftfremkaldende, er den tilladte mængde kun sat til 0,05 mikrogram per liter. Men grænsen er overskredet 100 gange, hvor giften siver ud. Syv kilometer længere nede ad åen er den overskredet 20 gange.

Grindstedværket hørte under Danisco, der er købt af den amerikanske kemivirksomhed Dupont. Værket har efterladt mindst fire depoter med gift i Grindsted by, heraf et på fabriksgrunden, hvor giften siver ud i Grindsted Å.

I 2014 ændrede Danmark jordforureningsloven efter EU's regler, så overfladevand i søer, åer og havvand skal prioriteres.

Derfor skal forurening, der truer natur og overfladevand, håndteres på lige fod med forurening, der truer grundvand.

