Social- og sundhedsfagene skal ifølge forskere have et bedre omdømme for at kunne løse mangel på arbejdskraft.

Forskere foreslår navneskift til sosu-fag for at tiltrække flere

Der skal en ordentlig omgang hovedrengøring til i social- og sundhedsfagene for at løse den store mangel på arbejdskraft inden for området.

Det kan man læse af en ny analyse fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. De har set på social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer.

Det er rigtig svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som sosu-assistent og sosu-hjælper.

Og det skyldes blandt andet et dårligt omdømme. Det er også et problem, at den brede befolkning har et indtryk af fagene som værende lavstatus. Det mener forskerne bag analysen.

Artiklen fortsætter under annoncen

De peger på en lang række parametre, som man bør skrue på for at forsøge at afhjælpe problemet.

Blandt andet er det ifølge analysen vigtigt at tale om at skifte navn på social- og sundhedsfagene, så faggrupperne "ikke lever en anonym tilværelse under fællesbetegnelsen sosu".

Titlerne bør afspejle faglighederne og de opgaver, der er. Idéen er, at det skal være nemmere at forstå fagene og adskille dem fra hinanden.

- Herigennem udvikles en faglig identitet for hver af de to faggrupper, blandt andet for at yde fagene mere retfærdighed og anerkendelse, lyder det.

Der er dog ingen forslag til nye titler. Der skal også være et sprog for både plejeopgaver såsom toiletbesøg samt de mere relationelle opgaver, som også fylder i fagene.

Det skal være med til både at aftabuisere opgaverne og gøre det synligt, at de kræver sundhedsfaglig viden og kompetencer.

Forskerne foreslår også at gøre elever i folkeskolen opmærksomme på fagene, inden de træffer valg om uddannelse. Det kan ske ved for eksempel temauger, valgfag og åbent hus-arrangementer.

Man bør også få fortalt de gode historier inden for fagene. Desuden bør man karriereveje og skabe et bedre samarbejde mellem jobcentrene og social- og sundhedsskolerne.

Også de strukturelle rammer - eksempelvis arbejdsvilkår som arbejdstempo og arbejdstid - bør forbedres. De nuværende vilkår bidrager ifølge analysen både til et dårligt omdømme og giver udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

I 2021 var der knap 17.000 forgæves rekrutteringer inden for social- og sundhedsfagene.

Det svarer til, at 45 procent af forsøgene på at besætte sosu-hjælper-stillinger var forgæves eller blev besat af personer uden de efterspurgte kvalifikationer. For sosu-assistenterne var det 38 procent.

Det er Sundhedsstyrelsen, som har bedt Vive undersøge området.

Rapporten er baseret på blandt andet fokusgruppeinterviews og workshops med skoleelever, studerende og folk fra branchen.

I forlængelse af rapporten bliver der lanceret en rekrutteringskampagne og en imagekampagne.

/ritzau/