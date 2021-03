Forskere gør historisk fund: Gode nyheder for indlandsisen

Forskere har fundet plantefossiler under indlandsisen for første gang. De viser en lys fremtid for iskappen.

For første gang nogensinde har forskere fundet fossiler under Grønlands indlandsis, oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Fossilerne kan både fortælle om fortidens klima på Grønland og give et fingerpeg om, hvordan fremtiden ser ud for iskappen, der dækker Grønland.

Det fortæller professor Dorthe Dahl-Jensen ved Niels Bohr Instituttet, som står bag opdagelsen sammen med kolleger fra Belgien og USA.

- Det er et ret bemærkelsesværdigt fund med fossilerne i iskernerne. Og det er jo første gang, at vi har intakte plantefossiler fra under isen.

En iskerne består af et rør af is, som har en diameter på omkring ti centimeter. Det bliver boret ned i jorden i stænger. På den måde er man kommet under isen og ned i materialet, hvor fossilerne lå.

Iskernerne kan bruges til at blive klogere på centrale spørgsmål om indlandsisen.

- Når vi kigger på iskernerne, ser vi direkte på makrofossiler - små frosne stumper af grene og blade - og det viser, at der har været vegetation på Grønland, før isen dækkede Grønland.

- Det giver os dermed mulighed for at kortlægge, hvor varmt der var før isen, og ikke mindst en større forståelse af, hvad som kunne gro på Grønland før isen.

Iskernerne med fossilerne, som Københavns Universitet har haft på lager i over 20 år, er fra en isboring - den første af sin slags på Grønland - foretaget i 1964.

Men fordi man på daværende tidspunkt ikke havde de samme forskningsmetoder, som man har i dag, blev iskernerne gemt hen og ikke videre undersøgt.

Først ved en flytning af uåbnede kasser i 2017 blev iskernerne opdaget, siger Dorthe Dahl-Jensen.

Ved at måle vandisotoperne, forskellige udgaver af det samme grundstof, kan vi sige, at indlandsisen har dækket Grønland i en million år, forklarer Dahl-Jensen.

Fossilerne kan også belyse, hvordan fremtiden bliver for den store iskappe.

- Vi kan sige, at der skal meget varme temperaturer til, førend isen forsvinder. Og på den måde er det jo lidt beroligende, at det ikke er inden for de næste 100 år, at vi ser isen forsvinde.

- Og faktisk heller ikke de næste 100.000 år. Nu er det jo svært at sige noget om en fremtid, der ligger så langt væk, og om hvordan vi opfører os til den tid. Men isen forsvinder ikke i morgen eller om 100 år, siger Dorthe Dahl-Jensen.

/ritzau/