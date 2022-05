Forskere har forsøgt at gøre det i 100 år. Nu revolutionerer danske biologer morkeldyrkning

Hvis trøflen er kogekunstens kulinariske konge, er morklen dens dronning. Nu er det lykkedes to danske biologer at dyrke den kostbare svamp indendørs

For at sige det som det er, ligner morkler vaskesvampe. Til gengæld smager de meget bedre. Og det er grunden til, at forskere over det meste af verden gennem mere end 100 år har arbejdet intensivt på at udvikle metoder til inden- og udendørs dyrkning af de højt skattede svampe. Nu er det så, efter 40 års arbejde, lykkedes for Karsten og Jacob Kirk, enæggede tvillinger og biologer ved Københavns Universitet.

”Man kan sige, det har taget os to menneskealdre, fordi der er to af os,” siger den af dem, som journalisten er næsten sikker på er Karsten Kirk. Det er lidt svært at afgøre, eftersom de har for vane at gøre hinandens sætninger færdige, eller bare at tale samtidigt.