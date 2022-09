Forskere har udviklet gigtrobot der skal sænke ventetiden

Forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital (OUH) har udviklet en robot, der skal gøre det nemmere at få gigtpatienter hurtigt udredt.

De har nemlig lavet en ultralydsrobot. Den kan skanne 11 led på en hånd og håndtere op til fire patienter i timen.

Robotten er blevet CE-godkendt og er klar til at blive sat i produktion. Det skriver Syddansk Universitet i en pressemeddelelse.

- Det glæder os, at robotten nu kan tages i brug. En fuldt automatiseret og objektiv undersøgelse for tidlige tegn for gigtbetændelse kan nemlig hjælpe rigtig mange patienter, siger overlæge Søren Andreas Just fra gigtambulatoriet på OUH i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han er den ene forsker bag projektet. Robotten består af en platform og en robotarm. Patienter skal lægge hånden på platformen, og så kan robotarmen med en ultralydskanner tjekke dem for sygdommen ud fra en række fastsatte standarder.

Den vil hjælpe sygehusene meget med de kapacitetsproblemer, der i forvejen er, mener lægefaglig direktør på Odense Universitetshospital Bjarne Dahler-Eriksen.

- Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel for os i sundhedsvæsenet, når vi kan få nye, innovative løsninger som robotten her til at løse dele af vores opgaver, siger han i pressemeddelelsen.

- Især når der er tale om en robot, der ikke kun overtager et manuelt arbejde, men også løser en højt specialiseret opgave, som ellers kræver medarbejdere med stor ekspertise og erfaring, hvilket jo i høj grad er en begrænset ressource.

/ritzau/