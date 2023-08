Forskere har udviklet “kræftdræbende” pille. Er det for godt til at være sandt?

Hvis pillen virker på mennesker, vil det være et nybrud inden for behandlingen af kræft.

Forskere fra forskningscentret City of Hope i staten Californien i USA er lykkedes med at udvikle en pille, som angiveligt kan slå kræfttumorer ihjel uden at beskadige raske celler. Det, mange forskere omtaler som “den hellige gral” inden for kræftforskning.

Det amerikanske forskningsresultat er omtalt i flere udenlandske medier, heriblandt den britiske avis The Independent.

Midlet har fået navnet AOH1996 og er opkaldt efter et barn, Anna Olivia Healy, som blev født i 1996, men døde af en hjernetumor af typen neuroblastoma som 9-årig

Indtil videre er midlet kun testet med succes på isolerede celler fra blandt andet bryst-, hjerne,- og lungekræft. Nu håber kræftforsker Linda Malkas og resten af forskerholdet fra Californien efter succesfulde indledende forsøg, at midlet også vil virke på mennesker. I en pressemeddelelse skriver forskningscentret, at en patient siden efteråret 2022 har modtaget behandling med det “potentielt kræftstoppende” middel.

Forskningsresultatet kan i nogle ører måske lyde for godt til at være sandt. Man skal da også tage det med et gran salt, fortæller Hans Skovgaard Poulsen, som er professor og overlæge på Rigshospitalet, og som tidligere har lavet lignende studier.

“Vi drømmer alle om at finde et stof, som kan slå kræftceller ihjel uden at beskadige sunde celler. På trods af, at studiets resultat er positivt, er der stadig en stor udfordring: De har ikke bevist, at det virker i mennesker,” siger han.

Billedet viser ifølge forskningscentret City of Hope på venstre side ubehandlede kræftceller og på højre side celler, som er blevet behandlet med det nye middel. Foto: City of Hope/Pressefoto

Studiet befinder sig endnu i et tidligt stadie, og alt afhængigt af, hvor mange penge, mennesker og forskningsafdelinger der deltager i studiet, kan det tage flere år, før man kan konkludere, om pillen faktisk kan bruges på kræftpatienter.

Og da er det heller ikke sikkert, at det virker på alle patienter, da tumorer i mennesker typisk rummer flere forskellige kræftceller, og midlet ikke nødvendigvis kan slå alle ned, fordi de kun rammer proteinet i nogle af dem, forklarer professoren.

Det samme påpeger professor og overlæge Peter Vedsted fra Aarhus Universitet i en mail, hvor han skriver, at nyheden fra Californien også rummer en vigtig etisk overvejelse: Om man overhovedet bør dele den, når studiet endnu er “præmaturt”, fordi det kan give kræftsyge “uopnåelige håb”.

Tidligere har der da også været fremlagt masser af forskning, som antyder at have opnået lignende resultater, men hvor de i senere faser ikke har holdt vand, fortæller Hans Skovgaard Poulsen.

“Princippet i studiet fra Californien er interessant, og det ser umiddelbart lovende ud. Men der er mange usikkerheder, så vi må afvente og se, om det rent faktisk dur,” siger han.