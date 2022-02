Med inspiration fra biologien har forskere fundet en metode til at udregne, hvor mange af fortidens tekster og arkæologiske genstande vi har mistet eller endnu ikke har fundet

Måske har du stået bøjet over en museumsmontre og tænkt over, hvor fantastisk det egentlig er, at netop disse historiske genstande har overlevet flere hundrede år med krige, ulykker og slid.