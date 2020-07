Forskere konkluderer at kameraovervågning af fiskere virker

Fiskere holder sig til reglerne og smider færre fisk ud, når fartøjer videoovervåges, konkluderer forskere.

Det har udløst en storm af protester fra fiskere, der har protesteret over udsigten til overvågning af deres fartøjer.

Men nu konkluderer forskere i et nyt studie, at kameraovervågning på fiskefartøjer rent faktisk virker efter hensigten.

- Vi er nået frem til, at det helt klart virker at have kameraer om bord. Vi ser ændringer i adfærden om bord.

- Det gælder, hvor meget man tager af de forskellige arter, og at der ikke bliver smidt noget ud.

- Det hjælper til at opretholde de regler, der er sat for fiskeriet, siger Heidrikur Bergsson.

Han er ph.d.-studerende på Biologisk Institut ved Københavns Universitet og en af forskerne bag studiet, der bygger på data fra mere end 100 forsøgsordninger med elektronisk overvågning verden over.

Da der blev forhandlet fiskekvoter i EU i december sidste år, blev elektronisk overvågning af danske fiskefartøjer i Kattegat en del af aftalen.

- Elektronisk monitorering af fiskeriet er den rigtige vej hen imod en mere moderne, mere grøn og mere bæredygtig fiskeriforvaltning, udtalte fiskeriminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Overvågningen på fartøjerne skal installeres gradvist indtil udgangen af 2021.

15 fiskefartøjer fik i maj besked om, at de er udvalgt til at indgå i ordningen.

Danmarks Fiskeriforening har kaldt det en overimplementering af EU's regler og et indgreb i fiskernes personlige frihed.

- Formålet med kameraovervågning er uklart. Det er symbolpolitik, der hverken bidrager til at sikre et bæredygtigt fiskeri eller til at løse fiskeriets reelle udfordringer, skriver foreningen på sin hjemmeside.

Men den faglige vurdering fra forskerne er, at teknologien ser ud til at virke efter hensigten, når man ser på erfaringerne internationalt.

- Vores opgave har været, om vi kunne vise, om teknologien virker i forhold til, hvad der er tanken med det. Og der konkluderer vi, at det er et yderst effektivt redskab og relativt billigere end alternative løsninger, siger Heidrikur Bergsson.

Kameraerne opsættes ifølge forskeren på en måde, så man ikke kan se ansigter, men udelukkende fisk og arbejdsprocesser.

/ritzau/