Forskere laver biobank med hudprøver fra 3000 patienter

Danske forskere søger svar på, hvorfor lidelser som psoriasis og eksem opstår, og hvordan de kan behandles.

Som de første i verden vil danske forskere etablere en biobank med hudprøver fra 3000 patienter med hudsygdomme.

Biobanken skal gøre forskerne klogere på, hvorfor hudsygdomme som psoriasis og eksem rammer nogle mennesker hårdere end andre.

- Vi etablerer et nyt forskningsprogram med klinisk data, blod- og hudprøver fra 3000 patienter, som skal hjælpe os med at forstå de meget udbredte sygdomme psoriasis og eksem, siger Charlotte Bonefeld.

Hun er professor og konstitueret direktør i Leo Foundation Skin Immunology Research Center på Københavns Universitet.

- Vi følger patienterne løbende over tid, hvilket kommer til at give os helt unikke data og et nyt indblik. Sådan en biobank findes simpelthen ingen andre steder, siger hun.

Det skønnes, at tre til fem procent af alle voksne og 15 procent af alle børn lider af atopisk eksem. Det kendes også som kaldet børneeksem.

Tre til fire procent af alle mennesker i Nordeuropa lider af psoriasis.

Det er en lidelse, der minder om betændelse. Den kan give udslæt på store dele af huden.

Antallet af personer med psoriasis har været let stigende de senere år. Forskerne ser en mulig sammenhæng med overvægt.

- Vi vil gerne prøve at finde ud af, hvorfor man får hudsygdomme som psoriasis og eksem, og om vi på sigt kan forhindre, at man udvikler sygdommene.

- Desuden ønsker vi at undersøge hvorfor nogle patienter udvikler følgesygdomme, og hvad vi kan gøre for at forhindre det, siger professor og overlæge ved Herlev og Gentofte Hospital Lone Skov.

Biobanken skal hjælpe forskerne med at blive klogere på, hvordan hudsygdomme udvikler sig hos patienter over tid.

Håbet er at få ny viden, der kan indgå i nye, skræddersyede behandlinger af lidelserne.

- Det er kroniske sygdomme med en vis arvelighed, og de kan ikke helbredes.

- Hvis vi kan finde bedre behandlingsmuligheder eller muligheder for at lindre sygdomsforløbet, vil vi være kommet et skridt i den rigtige retning, siger Lone Skov.

Rekrutteringen af patienter til programmet begynder i 2021.

