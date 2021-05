Forskere og SSI afviser historie om dræbende coronavacciner

På sociale medier er der en historie om, at coronavacciner er farligere end sygdommen. Det er dog ukorrekt.

Det er en fejltolkning, at coronavacciner skulle have slået flere ihjel end selve sygdommen.

Så klar er meldingen fra både forskere og myndigheder til en historie, der lige nu florerer på sociale medier.

Historien bygger på en aktindsigt fra Statens Serum Institut (SSI), der viser, at 4415 personer i Danmark er døde inden for 30 dage efter at have fået enten første eller andet stik med en coronavaccine frem til 11. maj i år.

Til sammenligning er 2503 personer i Danmark døde med coronavirus under hele coronapandemien.

Det bliver af flere på sociale medier tolket som, at vaccinerne er farligere end sygdommen i sig selv. Men det er ikke tilfældet, lyder det fra SSI.

- Statens Serum Institut kender ikke dødsårsagerne, men da der i langt overvejende grad er tale om gamle mennesker og udsatte borgere, så vil dødsårsagerne givetvis også være de helt normale for grupperne.

- Det er altså forkert at konkludere at de i alt 4415 mennesker er døde af vaccinen, skriver SSI i en meddelelse.

Mediet TjekDet har talt med en række forskere om tallene. Her er konklusionen ligeledes, at der ikke er noget usædvanligt i tallene, og at vaccinerne ikke har dræbt de vaccinerede.

- At 4415 vaccinerede er døde, lyder fuldstændigt som forventet. Folk dør, som tiden går, og det er sådan set bare det, man ser i de her tal, siger Theis Lange, professor i biostatistik ved Københavns Universitet, til TjekDet.

Mediet har også talt med Viggo Andreasen, lektor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Han er heller ikke overrasket over tallet af døde, som han finder meget naturligt.

- Mange af dem, der er blevet vaccineret, er jo ældre mennesker.

- I perioden her på godt fire måneder vil der i alt normalt være omkring 20.000 dødsfald, og langt de fleste dødsfald vil vi normalt se i netop den aldersgruppe, der er blevet vaccineret, siger Viggo Andreasen til TjekDet.

Ifølge SSI dør der normalt omkring 22.500 mennesker i Danmark over den samme periode, som aktindsigten dækker over.

I øjeblikket kan man imidlertid konstatere et meget lavt dødstal i Danmark, så der reelt er en situation med underdødelighed, oplyser SSI.

Det skyldes ifølge seruminstituttet blandt andet, at den sædvanlige influenzaepidemi er udeblevet som følge af coronarestriktionerne og den mindre kontakt mellem mennesker.

