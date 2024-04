Forskere peger på opioider som den farligste gruppe rusmidler

Opioider er den farligste gruppe af rusmidler. De kan alle medføre afhængighed, og der er et smalt spænd mellem rusdosis og dødelig dosis.

Det slår landets tre retsmedicinske institutter fast i en ny vurdering.

Det er regeringen, der har bedt de tre institutter vurdere farligheden ved lægemidler med opioider. Vurderingen er den første af sin slags.

I USA har der i mange år hærget en massiv opioidkrise. I Danmark er der også bekymring for, at forbruget og misbruget eskalerer.

Artiklen fortsætter under annoncen

I begyndelsen af februar i år oplyste Skatteministeriet, at toldere finder flere opioider end nogensinde før.

Og i juni sidste år viste en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen og SSP-samrådet, at misbrug spreder sig blandt danske unge.

63 kommuner deltog i undersøgelsen. 15 af dem meldte om en stigning i antallet af unge, der misbruger opioider. De meldte stigninger kunne ses både i store og små kommuner og var geografisk spredt i kommunerne over hele landet.

Gruppen af opioider omfatter heroin, morfin, oxycodon, tramadol, fentanyl og metadon.

Heroin bruges næsten udelukkende som rusmiddel.

De andre - morfin, oxycodon, tramadol, fentanyl og metadon - anvendes som receptpligtig medicin mod smerter. Men de kan også tages som rusmiddel købt illegalt.

Selv om opioider groft sagt har samme virkning, er der forskel på, hvor stor stofmængde der skal indtages for at få samme effekt.

For en, der ikke er vant til at tage præparatet, er den formodede rusdosis for for eksempel tramadol 100 milligram rent stof. For fentanyl er det 0,2 milligram, står der i vurderingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den samlede konklusion lyder:

- De retsmedicinske institutter vurderer farligheden af opioiderne heroin, morfin, oxycodon, tramadol, fentanyl, metadon som meget høj på grund af høj risiko for afhængighed og høj risiko for alvorlig eller dødelig forgiftning.

Forskerne har sammenlignet opioider med centralstimulerende stoffer som kokain, MDMA og amfetamin.

De har taget udgangspunkt i en række parametre.

Det ene er risiko for akut forgiftning med stoffer. Det andet er stoffets afhængighedsskabende potentiale.

Også risikoen for anden slags sygdom eller skade ved langvarig brug har man set på.

/ritzau/